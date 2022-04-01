الاتحاد الوطني يثمن مبادرة الصدر ويوضح موقفه منها

2022/04/01 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانيةاعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، ترحيبه بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتنازل عن تشكيل الحكومة لحل الازمة السياسية، مبينا انه مع إعطاء البيت الشيعي الوصول الى تفاهمات.

وقال عضو الاتحاد غازي كاكائي في حديث لـ(بغداد اليوم): "نثمن اي مبادرة تطرح من قبل الشخصيات الدينية والسياسية لحل الازمة في العراق".

واضاف، ان "موقف الاتحاد واضح منذ عقد اول جلسة للبرلمان يوم ٩/١ حيث لم ندخل البرلمان لإعطاء البيت الشيعي للوصول إلى تفاهمات"، مشيرا الى انه "حتى لو كان الإطار التنسيقي في الداخل والتيار معارضة سنكون في الخارج ولانميل لطرف على حساب الطرف الاخر".

وتابع كاكائي، ان "اي انفراج في داخل البيوتات الثلاث سينعكس إيجابيا على البيوتات الاخرى"، مبينا ان "المرحلة الحالية تجبر القوى السياسية بالذهاب الى اصطفافات جديدة وتبني مشروع شامل لإنقاذ العراق من هذا المنزلق الخطير".

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