2022/04/01 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أسامة_اغبارية لقد "سقطت مقولة إن روسيا خسرت الحرب الباردة لأنّ الحرب الباردة لم تنته أبدًا".



معركة الأقطاب لم تكن وليدة السنوات الأخيرة، بل هي تمتد منذ ظهور القطب الشيوعي حتى يومنا هذا، لذلك سنستعرض في هذا المقال أهم المحطات التاريخية لكي نفهم الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل أفضل.كما سنتناول في هذا المقال سياسة الدولة الروسية قبل الحرب، وحتمية الانفجار الروسي على حلف الناتو والعبر المترتبة على ذلك والعلاق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتمية صراع الأقطاب الرأسمالية: عبر ودروس - محمد أسامة اغبارية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتمية صراع الأقطاب الرأسمالية: عبر ودروس - محمد أسامة اغبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).