-شرق أوسط جديد- على أنقاض النظام العربي؟ - ماهر الشريف

2022/04/01 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف "للأسف أضعنا هذه الأعوام الثلاثة والأربعين (منذ أبرمت مصر وإسرائيل معاهدة السلام)، خسرنا على مدار هذه الأعوام معرفة بعضنا البعض بشكل أفضل والعمل معا، وتغيير السردية التي نشأت عليها أجيال من الإسرائيليين والعرب..



ما نحاول بلوغه اليوم هو تغيير هذه السردية وخلق مستقبل مختلف..



إسرائيل جزء من هذه المنطقة منذ وقت طويل لكننا لم نتعرف على بعضنا البعض، لذلك حان الوقت لتدارك ما فاتنا".من خطاب ......





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