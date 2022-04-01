من حق روسيا الدفاع عن أمنها القومي: سياسات الناتو العدوانية التوسعية هي المسؤولة - خليل اندراوس

2022/04/01 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس من حق روسيا الدفاع عن أمنها القومي:سياسات الناتو العدوانية التوسعية هي المسؤولة عن المواجهة في أوكرانيا المواجهة بين روسيا وحلف الناتو والولايات المتحدة في أوكرانيا تحظى باهتمام كبير من كل دول وشعوب العالم، وهذا بعد فترة طويلة من الانشغال "بالربيع العربي" لا بل الخريف العربي، وإرهاب الثالوث الدنس في المشرق العربي، من العراق إلى ليبيا، ومن سوريا إلى اليمن، والانشغال مؤخرًا ب ......





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