مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

2022/04/01 | 22:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت نتائج قرعة كأس العالم 2022 في قطر، والتي وضعت المنتخبات العربية في مجموعات صعبة في الحدث الرياضي الكبير.نستعرض لكم في هذا الفيديو نتائج القرعة وفرص الفرق العربية في كل مجموعة، وحظوظ باقي المنتخبات في التأهل للأدوار التالية بكأس العالم.

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