الاطار التنسيقي يؤكد سعيه لتشكيل الكتلة الأكبر ويجدد دعوته للتوافق

2022/04/01 | 23:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد الإطار التنسيقي ، اليوم الجمعة، سعيه لتشكيل الكتلة الأكبر، وجدد دعوته للتوافق و”تمكين المعارضة”.وقال الإطار في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.ودعت قوى الاطار ، جميع […]

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