تربية كردستان تقلص أوقات الدوام في المدارس

2022/04/01 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واعأعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، تقليص أوقات الدوام الرسمي في المدارس خلال شهر رمضان.وذكر بيان لوزارة التربية في الإقليم، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تقليص اوقات الدوام في المدارس 5 دقائق عن كل محاضرة خلال ايام شهر رمضان"، مبينا ان "الدوام الصباحي يبدأ من الساعة الـ 8 والظهري في الـ 12 و15 دقيقة والمسائي بـ 4 و30 دقيقة".

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