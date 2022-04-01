2022/04/01 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل توفير الظروف لعملية إنسانية في ماريوبول.وتحدث ماكرون مجدّدًا مع زيلينسكي، الذي طلب منه محاولة “الحصول من روسيا على (توفير) الظروف الضرورية لعملية إنسانية في ماريوبول” المحاصرة والتي تتعرّض لقصف روسي، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر […]

ظهرت المقالة أزمة اللاجئين تتفاقم..



أوكرانيا تسعى لتأمين سكان ماريوبول أولاً على ايرث نيوز.

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