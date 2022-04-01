2022/04/01 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

يشكل الطلاق الصامت نهاية غير رسمية للعلاقة الزوجية، حيث يظل عقد الزواج ساري المفعول أمام الجميع لكنه مُنته بين ركنيه الرئيسين.

وانتشرت هذه الظاهرة على نطاق أوسع في فترة الحظر المنزلي الذي فرض جراء تفشي كورونا، فخلّف تبعات على الهيكل التنظيمي للأسرة.

تقول ربة البيت هند السعيدي (اسم مستعار) إنها تزوجت بعد قصة حب مع أحد زملائها خلال الدراسة الجامعية، وبعد التخرج من الجامعة تقدم لخطبتها ثم تزوجا.

وأضافت للجزيرة نت "عشنا أجمل أيام ورُزقنا بـ3 بنات، غير أنه بعد مرور 10سنوات بدأت جذوة الحب بالأفول حتى أصبح الكلام بيننا لا يتعدى الأمور المتعلقة بالمنزل، وتدريجيا اختفت لغة الحوار، وتلاشت المشاعر، فصرنا غرباء تحت سقف واحد".

في ظل كل ذلك، تقول هند إنها فكرت في الانفصال لكن حرصها على بناتها إضافة إلى نظرة المجتمع إلى المطلقة حالا دون ذلك، ثم حاولت إصلاح الأمر مع زوجها ومعرفة السبب ولكن دون جدوى، معتبرة أن زوجها يعيش عالما خاصا به، وهو ما جعلها ترتمي في أحضان الاكتئاب والقلق، غير أنها استدركت بالقول "مع ذلك لدي أمل أن تعود الأمور إلى مجراها الصحيح".

وعن الطلاق الصامت، قال المحامي والناشط المدني رياض المدن إنه صورة من أسوأ صور العلاقات الزوجية لأنه يكشف عن حالة انفصال بين الزوجين لم تأخذ صفتها الرسمية بعد.

وأضاف أن الباحثين يرون أن هذه الحالة ليست بالجديدة فهي موجودة في المجتمعات البشرية بشكلها الحديث إلا أن الجديد في الأمر هو تحوّل هذه الحالة إلى ظاهرة واتساعها خصوصا في السنوات الأخيرة على نحو يهدد المجتمع ويهدم العلاقات الأسرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الطلاق الصامت في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الطلاق الصامت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).