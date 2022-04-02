2022/04/01 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، ترحيبه بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، عن عقد هدنة لمدة شهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف في اليمن يصدر بيانا بشأن الهدنة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف في اليمن يصدر بيانا بشأن الهدنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).