مجلس التعاون الخليجي يرحب بالهدنة الأممية في اليمن

2022/04/02 | 00:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء الجمعة، بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هدنة لمدة شهرين.وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبيرج، استجابة أطراف الصراع في هذا البلد لمقترح هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ غدا الساعة السابعة صباحا.وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، قال غروندبيرج، إن أطراف الصراع […]

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