2022/04/02 | 00:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي البيان الصادر عن اجتماع الاطار التنسيقي هو بيان عن مخرجات الحوارات والمناقشات التي جرت خلال الاجتماع ، وفيه دلالات واضحة على تماسك قوى الاطار ورجحان كفتها في تقديم معالجات دقيقة يتم الان اعدادها عبر اكمال المبادرة الوطنية الشاملة خلال اليومين القادمين بالتشاور والتباحث مع الكيانات السياسية والمستقلين وسيكون طرحها على مستوى الحوارات الجادة […]

ظهرت المقالة حركة “الصادقون” في أول تعليق لها على مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي أولاً على ايرث نيوز.

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