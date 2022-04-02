بالوثيقة.. قرار من الصحة بشأن ساعات الدوام خلال رمضان

2022/04/02 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الصحة، تقليص ساعات الدوام الرسمي في دوائرها خلال شهر رمضان لمدة ساعة واحدة.

نص القرار في الوثيقة المرفقة:

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