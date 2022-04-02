هدنة برعاية الأمم المتحدة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن

2022/04/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬صنعاء‭ -‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬مسلمة،‭ ‬واتفاقهما‭ ‬بشأن‭ ‬شحنات‭ ‬الوقود‭ ‬ومطار‭ ‬صنعاء‭.‬ ‭ ‬وأعلنت‭ ‬الرياض‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬التحالف‭ ‬انها‭ ‬تلتزم‭ ‬هدنة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هدنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ […]

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