الانسداد السياسي مصطلح للمزايدة

2022/04/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لم‭ ‬يكن‭ ‬مصطلح‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬مستخدماً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبرز‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬الكتلة‭ ‬الأكبر‭ ‬التي‭ ‬ستسمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬انسدادات‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬حلول‭ ‬وازدادت‭ ‬مع‭ ‬الزمن،‭ ‬حتى‭ ‬انّ‭ ‬قضية‭ ‬المحاصصة‭ ‬الطائفية‭ ‬في‭ ‬التشكيلات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتمسك‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬سياسي‭ ‬او‭ ‬اكثر‭ ‬الان‭ ‬كانت‭ ‬ابرز‭ ‬الانسدادات‭ […]

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