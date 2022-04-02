السبت غرة شهر رمضان المبارك

2022/04/02 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الكويت‭ -‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬العراق‭ ‬و‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬السبت‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وآخر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ .‬فيما‭ ‬يكون‭ ‬اول‭ ‬رمضان‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الوقف‭ ‬الشيعي‭ ‬ومرجعية‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬الاشرف‭.‬واعلن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ […]

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