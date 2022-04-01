روسيا تهدد بفرض غرامات على موسوعة ويكيبيديا

2022/04/02 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت السلطات الروسية موسوعة "ويكبيديا" بغرامات في حال لم تستجيب لطلبها لإزالة محتوى يتناقض مع روايتها الرسمية حول الحرب في أوكرانيا.

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