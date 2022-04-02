الرئيس الايراني يؤكد ان بلاده تستضيف 4 ملايين لاجئ أفغاني وان الأوروبيون لم يقدّموا لهم أي مساعدات

2022/04/02 | 00:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،

أنَّ بلاده "تستضيف حالياً أكثر من 4

ملايين لاجئٍ أفغانيٍّ"، منتقداً الدول

الأوروبية قائلاً إنّها "لم تقدّم أيَّ

مساعدةٍ لهم، خلافاً لمزاعمهم الكثيرة

بهذا الشأن".

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