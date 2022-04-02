انتهاء اجتماع تحالف “العزم” بحضور الفياض.. تأكيد على عدة أمور

2022/04/02 | 00:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادات من تحالف العزم اجتماعا في مكتب الدكتور خالد العبيدي لبحث مجمل الآراء والمواقف ووجهات النظر التي أدت الى حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق حاليا.واكد الحاضرون في الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس حركة عطاء السيد فالح الفياض والأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري والنائب عن محافظة نينوى خالد سلطان […]

ظهرت المقالة انتهاء اجتماع تحالف “العزم” بحضور الفياض..



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