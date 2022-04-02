هل الكتابة النسائية موجودة - ربيعة العربي

2022/04/02 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيعة_العربي لا ترتبط الإجابة عن إشكال : هل الكتابة النسائية موجودة؟ يوجود روايات أو دواوين شعرية أو مؤلفات تحمل أسماء نسائية مهما كان كمها، وإنما ترتبط اساسا بنوع الكتابة وتميزها إن على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون.



في محاولتنا الإجابة عن هذا ا إشكال ننطلق من تصورين أساسيين: - التصور الذي يفترض أن جنس الشخص ليس قيمة محايدة، بل هو أحد الخصائص الوجودية والاجتماعية المهمة التي تحدد التوجه الاجتما ......





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