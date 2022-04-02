تحالف عزم: موقفنا ثابت لتشجيع جميع الأطراف على الحوار للوصول الى تفاهمات مشتركة

2022/04/02 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عقدت قيادات من تحالف العزم اجتماعا في مكتب الدكتور خالد العبيدي لبحث مجمل الآراء والمواقف ووجهات النظر التي أدت الى حالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق حاليا. واكد الحاضرون في الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس حركة عطاء السيد فالح الفياض والأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري والنائب عن محافظة نينوى خالد سلطان هاشم، على ضرورة استمرار الحوار للوصول الى تفاهمات تنهي الخلافات الجانبية وتقطع الطريق على المستفيدين من الانقسام الحاصل في الشارع العراقي. وشدد تحالف العزم، على إن موقفه الثابت يستند بشكل أساس على تشجيع جميع الأطراف على الحوار للوصول الى تفاهمات مشتركة، مكررا موقفه الرافض لأية محاولات تسعى الى ترسيخ حالة الانقسام داخل المجتمع العراقي. من جانبه أكد الدكتور العبيدي في الاجتماع، على إن الخلافات الحاصلة أثبتت حاجة العراق لإطلاق مشروع وطني ينطلق من طرح حوارات ونقاشات بناءة وصريحة عن أسباب فشل الحكومات وعدم قدرتها على بناء دولة قوية ومتماسكة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، وقال: إن مخرجات هذه الحوارات والنقاشات يجب أن تؤدي الى وضع حلول ثابتة تصحح مسار العملية السياسية لتكون في خدمة العراقيين وليس العكس.(المكتب الإعلامي)

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