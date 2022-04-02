2022/04/02 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض البيت الأبيض الإجابة على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستثني أوكرانيا عن شن هجمات مستقبلية على الأراضي الروسية، حيث امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الجمعة، عن الرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستثني واشنطن أوكرانيا عن مهاجمة الأراضي الروسية؟.. البيت الأبيض يعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستثني واشنطن أوكرانيا عن مهاجمة الأراضي الروسية؟.. البيت الأبيض يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).