أوكرانيا بوابة روسيا - بدور زكي محمد

2022/04/02 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بدور_زكي_محمد في زحمة الأصوات المنفلتة من ماكنة الغرب الإعلامية والتحريض الممنهج ضد روسيا، لا يتسنى للعامة من الناس أن يتبينوا حقيقة الصراع في أوكرانيا وأسبابه التاريخية، والقريبة العهد أيضاً، كما أن الزمن المائل نحو الإنحدار المعرفي وفوضى المعلومات الميسرة من خلال آلاف المواقع التي تخدم سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا، لا يسمح للناس بتشكيل رأي عام يستند على تأصيل الظواهر، بل يلقي بهم على أعتاب النتائج، فلا ي ......





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