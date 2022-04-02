الحلبوسي يزور رئيس صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة

2022/04/02 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، رئيس صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زار رئيس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة في منزله بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف ان "الحلبوسي وأبو ريشة بحثا خلال اللقاء العديد من المواضيع السياسية والأمنية".

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