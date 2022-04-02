بايدن يعلق على الهدنة في اليمن ودور السعودية وسلطنة عمان

2022/04/02 | 02:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن ترحيبه بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، بعد قبول أطراف النزاع في اليمن مقترح لعقد هدنة لمدة شهرين.

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