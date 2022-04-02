ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية الأوسكار بسبب صفعه كريس روك

2022/04/02 | 02:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الممثل ويل سميث، السبت، استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، على خلفية واقعة صفعه للممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد.

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