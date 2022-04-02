هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتمديد وبايدن يعدها غير كافية

2022/04/02 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬صنعاء‭ -‬الرياض‭- نطنشاو – -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬قابلة‭ ‬للتمديد‭ ‬تبدأ‭ ‬السبت‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬مسلمة،‭ ‬واتفاقهما‭ ‬بشأن‭ ‬شحنات‭ ‬الوقود‭ ‬ومطار‭ ‬صنعاء‭.‬ فيما – قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إنه يرحب بالهدنة في اليمن، لكنه اعتبرها “غير كافية”.وصرّح […]

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