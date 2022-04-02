أكاديمية الأوسكار تعلن ردها على استقالة ويل سميث

2022/04/02 | 03:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تمنح جوائز الأوسكار، السبت، أنها قبلت استقالة الممثل ويل سميث، التي أعلن عنها على خلفية واقعة صفعه للممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد.

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