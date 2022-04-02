2022/04/02 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة جدة تحقيقات في "جريمة مروعة" لسعودي أحرق زوجته وطفلتهما البالغة من العمر عامًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرق بالأسيد.. "جريمة مروعة" في السعودية والسلطات تتدخل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرق بالأسيد.. "جريمة مروعة" في السعودية والسلطات تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).