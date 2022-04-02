تشكيل أول نقابة أميركية لعمال أمازون في نيويورك

2022/04/02 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت عمال في نيويورك على تشكيل أول نقابة أميركية للعاملين في أمازون، في انتصار لجهد بذله موظف سابق مفصول من الشركة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

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