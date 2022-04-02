التعليم: لا فائض لدينا بحملة الشهادات العليا

2022/04/02 | 04:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب أنَّ العراق لا يمتلك فائضاً من حملة الشهادات العليا.

وقال عبد الصاحب، لـ"الصباح" على هامش حضوره احتفالية يوم الأكاديمي العراقي في جامعة بغداد: إنَّ "البلد بحاجة إلى الكثير من الجامعات الحكومية التي يجب أن تؤسس وتبنى نظراً للنمو السكاني الموجود"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة تحتاج إلى حملة الشهادات العليا لأنهم ثروة المستقبل".

وأضاف أنَّ "العراق بحاجة إلى تخطيط صحيح لاستيعاب هذه الطاقات ليس فقط في الجامعات فحسب وإنما في كل مؤسسات الدولة الخدمية".

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