العامري: لا تنازل عن الكتلة الأكبر من {الإطار والتيار}

2022/04/02 | 04:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

عقب ساعاتٍ من بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تنازله عن مهمة تشكيل الحكومة لغرمائه السياسيين في قوى الإطار التنسيقي ومنحهم مهلة 40 يوماً لتحقيق ذلك، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن لا تنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر من المكون الشيعي حصراً وأن تضم الإطار والتيار الصدري معاً، بينما جدد تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكهما بالتحالف الثلاثي الذي يضم إلى جانبهما الكتلة الصدرية.

وقال العامري في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد الفيلي"، أمس الجمعة: إنَّ "التزوير والتلاعب بالانتخابات كان قائماً واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية"، لافتاً إلى أنَّ "التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي".

وأضاف أنَّ "التوافق والشراكة هو مبدؤنا في تشكيل الحكومة العراقية، وأكدنا ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بُنيت منذ 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة".



وتابع، "لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة ونُصِر على ضرورة تشكيل الكتلة الأكبر من الإطار التنسيقي والتيار الصدري والمستقلين".

من جانب آخر، وفي ما يتعلق بإمكانية تحقيق الإطار التنسيقي فقرات بيان الصدر، أوضح عضو تحالف الفتح النائب المهندس محمد البلداوي في حديث لـ"الصباح" أنه "من حيث المبدأ الإطار يتدارس المبادرة، وليست المسألة أن نكون نحن أو لا يكون غيرنا، بل إنَّ المسألة أننا نريد الخروج من الأزمة ولا نريد التقاطع مع الآخر أو أن نسلب حقه".

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