زيلينسكي يتهم اثنين من كبار قادته العسكريين بـ

2022/04/02 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي اثنين من القادة العسكريين من رتبهم، ووصفهم بالخونة، بحسب تقرير نشره موقع شبكة راديو "أن بي أر".

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