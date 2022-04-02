أمريكا تعلن إلغاء تجربة صاروخية بسبب التوترات مع روسيا

2022/04/02 | 05:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات، كانت مقررة في شهر مارس/ آذار وتم تأجيلها، لتجنب حدوث أي تفسير خاطئ في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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