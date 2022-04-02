2022/04/02 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت شركة تويتر الجدل بإعلانها، الجمعة، عن أداة (زر) تسمح للمستخدمين بتعديل منشوراتهم، وذلك بالتزامن مع يوم "كذبة أول أبريل".

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