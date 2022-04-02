أوكرانيا تنشر حصيلة الهجوم الروسي على القطاع الصحي

2022/04/02 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، الجمعة، عن حصيلة الهجمات الروسية على القطاع الصحي، منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي.

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