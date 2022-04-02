البنتاغون: الجيش الأمريكي سيستلم صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى العام القادم

2022/04/02 | 08:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي (القوات البرية) الجنرال جيمس ماكونفيل، أن الجيش سيستلم عام 2023 دفعة أولى من الصواريخ فرط الصوتية بعيدة المدى.وأشار ماكونفيل إلى أن تلك الصواريخ يمكن نصبها في طائرات النقل “إس–17” وغيرها من الطائرات.وستتسلم القوات البرية الأمريكية أيضا أول دفعة من الصواريخ التكتيكية العملياتية فائقة الدقة من طراز […]

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