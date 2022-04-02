مديرة سياسة التنمية والشراكات بالبنك الدولي تبين لـCNN أسلوب التعامل مع الأزمة الأوكرانية

2022/04/02 | 08:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت ماري بانغيستو، المدير العامة لسياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، الضوء على أسلوب تعامل البنك الدولي مع الأزمة الأوكرانية وما يتوقعه من تأثيرات على الدول المحيطة والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي.

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