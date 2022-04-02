170 عسكرياً أوكرانياً يلقون أسلحتهم في جمهورية لوغانسك

2022/04/02 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرحت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، أن 170 عسكريا أوكرانيا ألقوا أسلحتهم في أراضي الجمهورية.وقالت في حديثها لوكالة “نوفوستي”: “كما أعرفه حتى الآن ألقى 170 عسكريا أوكرانيا أسلحتهم، وهم متواجدون حاليا في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية”.وذكرت أن الجمهورية قد أعلنت أكثر من مرة أن “كل العسكريين الأوكرانيين الذين […]

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