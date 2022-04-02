سيادة السوبر تخلف - حسن عجمي

2022/04/02 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي في العقد الأخير، إنتصر السوبر تخلف و سادت آليات إنتاجه.



ثمة فرق بين التخلف والسوبر تخلف.



فالشعب المتخلف لا ينتج شيئاً بينما الشعب السوبر متخلف فمُنتِج لآليات تطوير التخلف.



يكمن السوبر تخلف في تطوير التخلف ما يتطلّب وسائل إنتاج متطوِّرة كالتكنولوجيا لصياغة ظواهر متقدِّمة في تخلفها.



من هنا، الشعوب السوبر متخلفة هي تلك التي تطوِّر التخلف فتُقدِّم العِلم على أنه جهل وتُقدِّم الجهل على أنه عِلم من خلال ......





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