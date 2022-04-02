الموروث والسردية الإسلاميان : ملاحظات حول إشكالية المصداقية والموثوقية - جدو جبريل

2022/04/02 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل كان أثر العقلية الزئبقية التبجيلية التبريرية خطيرا ومدمرا على المنظومة الفكرية والمعرفية الإسلامية بفعل اغتيال المنهج النقدي مع الإصرار والترصد .



ولازال تغييب السؤال والتساؤل والمساءلة يكبّل تطور هذه المنظومة، وإن لم يتغيّر الوضع سيكون المآل التهميش وعدم المشاركة الفعلية في تطور البشرية.



فقد انكشف أمر نهج الاتبّاع والتقليد والتكرار والاجترار، كما أن نتائجه أضحت بادية للعيّان.



وببساطة ، لأنه مسار ......





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