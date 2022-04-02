2022/04/02 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تولى الجنرال في الجيش الأمريكي، مايكل كوريلا، قيادة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) خلفا للجنرال المنتهية ولايته كينيث ماكنزي.جاء ذلك في بيان نُشر على موقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وكذلك جنوب ووسط آسيا.وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الأمريكي، […]

ظهرت المقالة خلفاً لماكنزي..



الجنرال كوريلا قائداً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي أولاً على ايرث نيوز.

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