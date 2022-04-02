بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن

2022/04/02 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الجمعة، بإعلان هدنة لمدة شهرين بين الأطراف المتصارعة في اليمن.وبحسب بيان صادر عن البيت الابيض، أعرب فيه بايدن عن ضرورة “الالتزام بوقف إطلاق النار وكذلك ضرورة إنهاء الحرب”.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، كان قد أعلن مساء اليوم الجمعة، ترحييه بإعلان […]

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