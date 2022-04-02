المؤتمر الخامس للمنظمة الشيوعية سابقاً اليسارية حالياً نقد وتقييم – - الفضل شلق

2022/04/02 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق جددت منظمة العمل الشيوعي نفسها بهوية جديدة تحت مسمى”منظمة العمل الديمقراطي العلماني”.



كانت منظمة العمل الشيوعي نفسها قد تشكلت في العام 1976 من منظمات تمتد جذورها الى حركة القوميين العرب التي تحولت الى الماركسية-الليننية عقب هزيمة العام 1967.



وانضمت إليها فرق منشقة عن حزب البعث العربي الإشتراكي والحزب الشيوعي.



ظهرت المنظمة الجديدة بعد مؤتمرها الخامس، الذي تبنى الاسم الجديد، في عام 2022 (لا في ع ......





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