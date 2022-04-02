دليلكم لمشاهدة مسلسلات الدراما السورية في رمضان 2022.. القصص والقنوات العارضة

2022/04/02 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الدراما الاجتماعية السورية بقوة هذا الموسم من رمضان 2022.إليكم قائمة بعناوين هذه المسلسلات، والخطوط العريضة لحكاياتها، وأبطالها، والقنوات العارضة.

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