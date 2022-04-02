الصفعة التي تلقاها ويل سميث 

2022/04/02 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريتشارد ويليامز، الذي ألهمت سيرته النجم العالمي ويل سميث وقادته بجدارة إلى استحقاق جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الملك ريتشارد "King Richard في حفل جوائز الأوسكار في نسخته /94/ الأحد الفائت، قُدم درامياً على أنه رجل سلمي، لكنه يعاني من مظلومية كامنة كإنسان معنَّف طوال حياته، يبرر مظلوميته أمام بناته بحرقة لاذعة لأنه كان بلا أب يحميه، وهو الدافع القهري الذي سيقوده لمعاهدة بناته أن يحميهن من مظلومية مشابهة.

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