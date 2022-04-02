إيران ترحب بهدنة اليمن الرمضانية

2022/04/02 | 08:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم السبت، بمبادرة الممثل الأممي الخاص لليمن بتعليق العمليات العسكرية لشهرين والسماح بدخول السفن الحاملة للغذاء والوقود وإعادة فتح جزئي لمطار صنعاء.وأعرب زاده، عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لرفع كامل للحصار عن اليمن، ولوقف دائم لإطلاق النار، من أجل إيجاد […]

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