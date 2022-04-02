2022/04/02 | 08:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت شركة تويتر تغريدة على حسابها الرسمي، أمس الجمعة، قائلة إنها تعمل على إضافة زر يتيح للمشاركين إمكانية تعديل تغريداتهم، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل، في يوم كذبة نيسان، حول هذا الأمر الذي طال انتظاره.وفي بيان قالت تويتر ردا على سؤال عما إذا كانت التغريدة مزحة “لا يمكننا التأكيد أو […]

ظهرت المقالة كذبة نيسان..



تويتر تنشر تغريدة عن زر يسمح بتعديل التغريدات أولاً على ايرث نيوز.

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