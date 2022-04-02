الرافدين: سلفة الـ25 مليون تتضمن 3 فئات

2022/04/02 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أوضح مصرف الرافدين، السبت، أن سلفة 25 مليون دينار تمنح لثلاث فئات.

وذكر المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "سلفة 25 مليون تمنح للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية".

وأشار الى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبفائدة 5 بالمئة"، مبينا أن "التقديم عليها يكون عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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