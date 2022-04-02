الرافدين: سلفة الـ 25 مليون دينار تشمل منتسبي الدفاع والداخلية

2022/04/02 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اكد مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن سلفة الـ 25 مليون دينار تشمل منتسبي الدفاع والداخلية.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن "سلفة الـ 25 مليون تمنح للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية".

واشار الى أن "مدة تسديد السلفة هي خمس سنوات وبفائدة خمسة بالمئة"، مبينا ان "التقديم على السلف يكون عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات".

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